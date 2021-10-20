محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط

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قال الكاتب جلبير شيخاني، محلل سياسي، إن المناخ الذي دارت فيه القمة الثلاثية التاسعة بين مصر وقبرص واليونان يعتبر تكملة للموضوعات الأساسية التي تهم المنطقة، فقد تطرق الزعماء إلى الحالة كما هي في المتوسط، والأزمات التي نشبت في الآونة الأخيرة في لبنان وسوريا والعراق.

وأضاف الكاتب جلبير شيخاني، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال القمة الثلاثية على تمسكه بجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقبرص، كما أشار إلى القمة الأوروبي المنتظرة والتي ستبحث مواضيع الطاقة.

وأوضح أن رئيس الوزراء اليوناني ركز على الفجوة الموجودة في الشبكة الكهربائية اليونانية وحتى الأوروبية، وأن الدول تواجه أزمة في مجال الطاقة وخاصة في وجود الحفيرات، ولكنه ركز على حماية البيئة في أوروبا، وأيضًا أهمية الغاز الطبيعي المتوفر في الدولة المصرية، وضرورة نقله إلى أوروبا عن طريق حاملات البترول بعد تحويله.

ولفت المحلل السياسي، إلى أن تركيا تضرب بكل قرارات هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط.