أخبار عاجلة

35 ألف عبوة ماء في المسجد النبوي -
الرئيس الألباني: التضامن السعودي يحظى باحترام الجميع -
من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو) -
شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر -
وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية -
شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض -
«قالبة على حلا شيحة».. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيولوك» جديد -
«الأكشن كلمة السر».. تعرف على قائمة أفلام موسم نصف السنة -
سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري -
مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 865 مخالفة مرورية في سوهاج

Print
ضبط 865 مخالفة مرورية في سوهاج ضبط 865 مخالفة مرورية في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة بإشراف من اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، عن ضبط 865 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير دون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وتقاضي أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.

وفحصت الحملة 19 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريق الزراعي، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي

إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى