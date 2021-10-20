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حملات مواجهة كورونا في سوهاج تغرم 476 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وتغلق 28 محلاً ومقهى

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حملات مواجهة كورونا في سوهاج تغرم 476 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وتغلق 28 محلاً ومقهى حملات مواجهة كورونا في سوهاج تغرم 476 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وتغلق 28 محلاً ومقهى

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وارتداء الكمامات.

أسفرت الحملات التي جرت اليوم بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج، وبتوجيهات من مدير الأمن اللواء محمد شرباش، عن ضبط 476 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهي بدائرة المحافظة للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

كما أسفرت الحملات عن غلق 21 محل تجاري بأنشطة مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 7 مقاه لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 70 شيشة وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

المصرى اليوم

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