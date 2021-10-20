"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا

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في تفاعُل سريع مع ما نشرته "سبق".. ومنسوبو الإدارة ثمَّنوا توجيه "الزاحمي"

في لفتة رائعة من مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، وتفاعله الدائم مع وسائل الإعلام، وبناء على ما نشرته "سبق" بمطالبة بعض الموظفين بتأخير الدوام لمدة ساعة في الصباح تحت عنوان (موظفون بالقنفذة يطالبون بـ"تأخير الدوام ساعة واحدة" أو "الدوام المرن" تجنبا لمخاطر الضباب) https://sabq.org/b2zVW7، وبناء على ذلك فقد علمت "سبق" من مصادرها بتوجيه مدير التعليم بالقنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، بتأخير الدوام إلى الساعة الثامنة صباحًا حفاظًا على سلامة جميع منسوبي التعليم من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وكوادر إدارية.

وأكدت المصادر أن توجيهات مدير التعليم وصلت لمكاتب التعليم، التي بدورها حولتها لمديري ومديرات المدارس. ونص التوجيه كان كالآتي:

"حول الأجواء المتقلبة، وحدوث ضباب كثيف في بعض الأيام في الفترة الصباحية في جهات معينة من المحافظة وبعض مراكزها التابعة لها؛ وهو ما يتسبب في تدني مدى الرؤية بصورة كبيرة؛ الأمر الذي يعيق وصول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الوقت المحدد، وربما يتسبب ذلك في بعض الخطورة لا سمح الله؛ لذا فإنه في مثل هذه الحالة، وفي المدارس المتأثرة بالحالة فقط، يمكن لهم تأخير بدء الحصة الأولى إلى الساعة الثامنة، على أن يوثَّق ذلك بمحضر، داعيًا الله -عز وجل- في الختام بالسلامة للجميع والتوفيق".

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس الثلاثاء مطالَبة عدد من الموظفين القاطنين في مناطق بعيدة عن مقار أعمالهم بمحافظة القنفذة والمراكز التابعة لها الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تأخير موعد الدوام الصباحي لمدة ساعة على الأقل خلال الأيام الحالية التي تشهد فيها المحافظة ومراكزها ضبابًا كثيفًا؛ لتجد تجاوبًا سريعًا جدًّا من مدير تعليم القنفذة.

وقد تفاعل منسوبو التعليم بالقنفذة مع التوجيه مثمنين له التوجيه غير المستغرب، ومقدمين شكرهم وتقديرهم وعرفناهم لمدير التعليم على هذه اللفتة الإنسانية منه التي قد تجنب الكثير منهم -بإذن الله تعالى- التعرُّض لمخاطر الحوادث المرورية، مؤكدين أن هذا التوجيه يصدر من قائد يلتمس حاجة الميدان ومتطلباته، ويحافظ على صحة وسلامة من يعمل معه.