إزالة 110 حالات تعد بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية

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قال اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٠٠ حالة تعد على مساحة ١٥٣٠٠ متر مربع عبارة عن إشغالات وتعديات على حرم الطريق وتندات وأرصفة وعروشات بقرية الأبطال بالمركز والمدينة.

كما تم إزالة ١٠ حالات تعد على مساحة فدان و١٢ قيراطا عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض الغير معروش وغير مأهولة بالسكان بقرية السلام بالمركز والمدينة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية على كل أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والتعامل الفورى وإزالته فى مهده وإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية صارمة حيال المتعدين.