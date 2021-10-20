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محافظ سوهاج: إزالة 132 حالة تعد على أملاك الدولة بالمحافظة

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محافظ سوهاج: إزالة 132 حالة تعد على أملاك الدولة بالمحافظة محافظ سوهاج: إزالة 132 حالة تعد على أملاك الدولة بالمحافظة

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 132 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمختلف أنحاء المحافظة ضمن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعدديات على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ إنه جرى إزالة التعديات من على مساحة 6930.5 متر مربع على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات في غضون 6 شهور، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج.

من جانبه، أوضح مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 112 قرار إزالة على أملاك الرى بمساحة 3145.5 متر مربع، و6 قرارات إزالة خاصة بالإدارة العامة للصرف بمساحة 1205 متر مربع، و14 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل بمساحة 2580 متر مربع.

المصرى اليوم

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