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محافظ الغربية يتابع مشروعات قطاع الصحة بـ«حياة كريمة» في مركز زفتى

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محافظ الغربية يتابع مشروعات قطاع الصحة بـ«حياة كريمة» في مركز زفتى محافظ الغربية يتابع مشروعات قطاع الصحة بـ«حياة كريمة» في مركز زفتى

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أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، جولة تفقدية لقرى مركز زفتى، حيث تابع نسب تطور الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها وتفقد قطع أراضي سيتم إقامة بعض المشروعات عليها بقرى المركز.

بدأت الجولة بقرية دهتورة حيث تفقد مبنى وحدة طب الأسرة والتي سيتم تطويرها بتكلفة مالية تقدر بـ4 ملايين جنيه ،كما تفقد أرض المركز الطبي بدهتورة، كما تفقد المحافظ أرض المركز الطبي بقرية كفر شبرا قلوج ، وقطعة الأرض المقرر إقامة الوحدة الصحية عليها بقرية ميت النور .

وواصل المحافظ جولته حيث تفقد مركز صحة الأسرة بقرية شرشابة والذي سيتم تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه، إلى جانب متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها ببئر المياة الإرتوازي بنفس القرية ، واختتمت الجولة بتفقد مركز رعاية الأسرة الأولية بقرية شبراملس .

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ 365 مشروعا بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.

المصرى اليوم

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