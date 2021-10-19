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بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا

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بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا
يعاني احتقانًا وسيعزل في المنزل وفقًا للبروتوكولات الطبية

بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا

أُصيب وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الذي تم تطعيمه سابقًا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج الكشف عن العدوى اليوم الثلاثاء، حسب اليوم.

وتفصيلاً، أكد متحدث باسم الوزارة في حديثه مع شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" إصابة مايوركاس هذا الصباح بفيروس كورونا "بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية".

وأضاف أن الوزير "يعاني بسبب احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقا للبروتوكولات الطبية"، لافتًا إلى أن "عملية تتبع الجهات التي خالطته جارية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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