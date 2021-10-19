نجيب ساويرس عن أزمة فيلم ريش بمهرجان الجونة : «دعاية غير عادية وببلاش»

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أزمة فيلم «ريش» للمنتج محمد حفظي، والذي عُرض خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بعد اتهامه بالإساءة إلى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الفيلم حصل على دعاية كبيرة خلال فعاليات المهرجان بدون مقابل مادي، موضحًا أنه قرر مشاهدة الفيلم للحكم عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال «نجيب» خلال تغريدة بموقع «تويتر»:«الهجوم على فيلم ريشة للمنتج محمد حفظي، هيعمل دعاية له غير عادية، ببلاش، لدرجة إن أنا بقيت عايز أشوفه! رغم إن بعض اللي شافوه قالوا عليه فيلم وحش وضعيف! استنوا حكمي بعد ما أشوفه».

فيلم «ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة.

هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس.

يشارك في بطولة فيلم «ريش» كل من دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية.