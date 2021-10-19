ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

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حقق فريق نادي ليفربول الإنجليزي انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع ليفربول تحقيق انتصاره الثالث على التوالي محققًا العلامة الكاملة والنقاط التسع.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين في فوز ليفربول.

ترتيب مجموعة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا:

يتصدر ليفربول مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة و9 نقاط.

ويحتل أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

بوروتو البرتغالي يحل ثالثًا بنفس عدد رصيد نقاط أتلتيكو.

الميلان الإيطالي يتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.