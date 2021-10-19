أخبار عاجلة

35 ألف عبوة ماء في المسجد النبوي -
الرئيس الألباني: التضامن السعودي يحظى باحترام الجميع -
من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو) -
شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر -
وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية -
شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض -
«قالبة على حلا شيحة».. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيولوك» جديد -
«الأكشن كلمة السر».. تعرف على قائمة أفلام موسم نصف السنة -
سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري -
مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

Print
ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق فريق نادي ليفربول الإنجليزي انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع ليفربول تحقيق انتصاره الثالث على التوالي محققًا العلامة الكاملة والنقاط التسع.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين في فوز ليفربول.

ترتيب مجموعة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا:

يتصدر ليفربول مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة و9 نقاط.

ويحتل أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

بوروتو البرتغالي يحل ثالثًا بنفس عدد رصيد نقاط أتلتيكو.

الميلان الإيطالي يتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية

وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية

شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض

شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض