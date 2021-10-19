محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، سجيل هدفين خلال لقاء أتلتيكو مدريد الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجول الثالة لمجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا عالميا على طريقة ميسي بعدما رواغ 3 لاعبين وسدد صاروخا أرضيا يرتطم في قدم ملينر ويسكن شباك أوبلاك، والثاني له، والثالث لفريق ليفربول جاء من ركلة الجزاء بعدما احتسب حكم اللقاء مخالفة لصالح جوتا البديل في الشوط الثاني.

افتتح النجم المصري محمد صلاح، التسجيل لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح، هدفه في الدقيقة الثامنة، بعدما حصل على الكرة في الناحية اليمنى، ليراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بزميله المخضرم جيس ميلنر، قبل أن تتابع طريقها في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ووفقًا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات.

يذكر أن الغيني نابي كيتا أضاف الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن ينجح أنطوان جريزمان في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد.

الجدير بالذكر أن ليفربول هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف، تأسس بتاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول، في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا، على يد رجل الأعمال الإنجليزي جون هولدينغ. يَشتَهر الفريق بألوانه الحمراء، لهذا يكنى بلقب «الريد.