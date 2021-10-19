أحمد السقا: تكريمي في مهرجان الجونة خلى أمبير العداد يرجع من الزيرو

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قال الفنان أحمد السقا، الحائز على جائزة الانجاز الابداعي على هامش جوائز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إن الجائزة لها أهمية خاصة بالنسبة له لأنه كما جرت العادة أن يحصل الفنان على تكريم أو جائزة عن مشاوره الفني في كبره أو بعد وفاته.

وأضاف السقا خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: عندما يأتي التكريم في عمر صغير يشعر الإنسان بالمسؤولية، وكأني متخرج من الأكاديمية للتو، وبيخلي أمبير العداد يرجع من الزيرو لنفكر ماذا سنفعل في المستقبل؟ صحيح مرحلة صعبة لكنها ممتعة في ذات الوقت.

وكشف السقا أن الشغف الفني لم يمت يومًا في مسيرته الفنية، متابعًا: «أقسم بالله لما ببقى نازل أعمل دور مهم وأنا حابه أول يوم وأول لحظة تصوير بتبقى رجلي بتخبط في بعضيها وكأنها أول مرة وببق بترعش وإيدي مهتزة، وعلشان كده لسه لحد دلوقتي حاسس إني تلميذ بفضل متوتر لحد مايحصل التدفق الفني».

وأوضح الفنان أحمد السقا أنه بعد كل هذه السنوات لازال حريصًا على مذاكرة ودراسة الأدوار وكأنها أول مرة، قائلًا: «يعيش المعلم ويتعلم طول الوقت لسه بذاكر الشخصية ودي بتبقى أكتر فترة ذهنية مرهقة وأنا بلم تفاصيل كل شخصية بعملها ببقى عاوز أعرف بيضحك إزاي؟ بياكل إزاي؟ وعشان أكون كيان قبل خوض الدور بشخصيه لازم أتفرج عليها الأول في خيالي لحد ما اتقمصها وعفريتها يلبسني».