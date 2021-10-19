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يوجد 55 سلالة لـ«كورونا».. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح حقيقة وجود «كوفيد 22»

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يوجد 55 سلالة لـ«كورونا».. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح حقيقة وجود «كوفيد 22» يوجد 55 سلالة لـ«كورونا».. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح حقيقة وجود «كوفيد 22»

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كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حقيقة وجود سلالة «كوفيد 22»، موضحا أن نقطة الصفر لـ«كورونا» ستبدأ حينما يرتفع عدد المتعافين عن عدد المصابين، مشيرا إلى وجود 242 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم الآن.

وقال عودة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إنه يوجد 55 سلالة الآن من «كورونا»، وسلالة «دلتا» ستكون آخر سلالة له، مشيرًا إلى أنه كلما ارتفعت نسبة التطعيم، كلما تغير الفيروس، وانخفضت السلالات.

وواصل: «كوفيد 22 مجرد شو إعلامي وليس هناك دليل علمي أو طبي على استمرار كورونا في 2022»، موضحًا أن نسبة التطعيم عالميًا وصلت لـ 40%.

المصرى اليوم

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