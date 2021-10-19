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نفى الفنان أشرف عبدالباقي، انسحابه من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة بسبب فيلم «ريش» للمخرج محمد دياب، موضحا أنه غادر إلى القاهرة لتكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بدار الأوبرا المصرية.

وقال أشرف عبدالباقي في بث مباشر عبر «فيسبوك»:«بحضر أفلام كتير لزميلنا الفنانين وساعات كتير مش بيعجبني الفيلم أو المسرحية ولكن بقعد لنهاية العرض»

موضحا: «كنت بتفرج على الفيلم والأحداث مشوقة جدا، ولكن خلال أحداث الفيلم حصل حاجة وخصوصا هو بيتكلم عن الطبقة الفقيرة جدا، وعارف الطبقة دي لأني واحد عشت فيها، وعارف ناسها وحياتهم لكن شايف أن في أحداث غريبة شوية».

وتابع : «تكلمت مع محمد حفظي منتج الفيلم عن هذه النقاط بعد انتهاء العرض، وكلمته عن حاجات كتير منها الديكور، وبصراحة الراجل تقبل الكلام عادي خاص، لأن في بعض المشاهد التي أثارت غضبي سبب الفنانين مش الفيلم».

واستطرد : «في ناس كتير خرجت من الفيلم وده شئ عادي جدا، لكن الفيلم كان جميل واتمنى أنهم يقدموا أفلام تاني وتشارك في مهرجانات تاني».

وكان محمد حفظي، منتج فيلم «ريش» ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قال إنه عاش وقتا صعبا على مدار الساعات الماضية، بعد اتهام فيلمه بالإساءة لمصر.

وأضاف حفظي، خلال افتتاح عرض فيلم «أميرة» بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، قائلا: «عشت 24 ساعة دراما .. ربنا يستر وتتبسطوا من فيلم أميرة أيضا».

فيلم «ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة.

هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس.

يشارك في بطولة فيلم «ريش» كل من دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية.