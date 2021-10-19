وزارة الزراعة تتوعد حارقي البوص في أسيوط

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قالت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن حرق البوص مشكلة يعاني منها أهالي أسيوط سنوياً، لافتة إلى أن بعض المزارعين يفرمونه ويستخدمونه كسماد بلدي، لكن البعض الآخر يقوم بحرقه رغم كل جهود التوعية وشرح الأضرار.

وأضافت المهندسة هدى إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أنه بعد لجان التوعية التي قامت بها الوزارة أصبحت لا تتعدى نسبة حرق البوص في المدينة 20%.

وأوضحت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن هناك لجانًا يومية تمر على المزارعين لشرح أخطار حرق البوص على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين.