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محافظ سوهاج يوجه بتطبيق فارق زمني لدخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن

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محافظ سوهاج يوجه بتطبيق فارق زمني لدخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن محافظ سوهاج يوجه بتطبيق فارق زمني لدخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن

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وجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتطبيق فارق زمني في دخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن «عواصم المراكز الإدارية» بالمحافظة، منعًا للتكدس والإزدحام المروري، وحفاظًا على سلامة الطلاب من وقوع أي قد تنتج عن هذا الازدحام.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في بيان، الثلاثاء، أنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، فقد تم التنسيق الفعلي بين الإدارات المعنية بديوان المديرية، والإدارات التعليمية، وجرى التوافق والتنفيذ لهذه التوجيهات بتطبيق الفارق الزمني المناسب، لدخول وخروج الطلاب بالمدارس التي تتضمنها توجيهات المحافظ.

المصرى اليوم

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