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وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود على كل الاتجاهات

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وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود على كل الاتجاهات

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شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثه وفقًا لأحدث النظم القتالية.

بدأت الإجراءات -بحسب بيان الناطق باسم القوات المسلحة- بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ جميع المهام القتالية التي توكل إليه.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التي تتم بكافة المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية.

وطالب وزير الدفاع بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش الثانى الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيداً بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش، معربًا عن إعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن وإستقراره، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

المصرى اليوم

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