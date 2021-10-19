الرئيس الفلسطيني: الوضع الحالي لا يمكن استمراره

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، إن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية «لا يمكن استمراره»، داعياً إلى إطلاق عملية سياسية برعاية دولية.

وانتقد عباس في بيان عقب استقباله بمدينة رام الله، وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليند، إصرار إسرائيل على مواصلة سياساتها الاستيطانية والعقابية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد عباس ضرورة «تحقيق التهدئة الشاملة ووقف الاعمال العدائية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة».

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى «الانتقال الفوري لعملية سياسية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال في الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».

وبشأن الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد عباس «مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع أعضاءها بالشرعية الدولية»، مشدداً على أهمية الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

ونقل البيان عن وزيرة الخارجية السويدية تأكيدها مواقف بلادها الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية حل الدولتين عبر طريق المفاوضات.