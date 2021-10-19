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جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 200 عبوة أنسولين

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جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 200 عبوة أنسولين جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 200 عبوة أنسولين

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أحبطت الإدارة العامة للصادرات الجوية بالقاهرة محاولة تهريب عدد من عبوات الأنسولين.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في 27 طرد ملابس وأحذية مصدرة إلى نيجيريا، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 200 عبوة أدوية "mixtard 30" لعلاج مرضى السكر مخبأة داخل الكراتين، وبالعرض على هيئة الدواء المصرية أفادت بأن الصنف محظور تصديره بغير موافقتها.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

المصرى اليوم

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