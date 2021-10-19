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هدف محمد صلاح من ضربة جزاء فى مرمى أتليتكو دوري أبطال أوروبا

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فيديو هدف محمد صلاح من ضربة جزاء فى مرمى أتليتكو دوري أبطال أوروبا هدف محمد صلاح من ضربة جزاء فى مرمى أتليتكو دوري أبطال أوروبا

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سجل محمد صلاح نجم وليفربول هدفاً من ضربة جزاء فى الدقيقة 77 هدف التقدم فى مرمى أتليتكو لتصبح النتيجة 3-2

افتتح النجم المصري محمد صلاح، التسجيل لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح، هدفه في الدقيقة الثامنة، بعدما حصل على الكرة في الناحية اليمنى، ليراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بزميله المخضرم جيس ميلنر، قبل أن تتابع طريقها في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ووفقًا لما ذكرته إحصائيات «أوبتا»، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات.

يذكر أن الغيني نابي كيتا أضاف الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن ينجح أنطوان جريزمان في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد.

الجدير بالذكر أن ليفربول هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف، تأسس بتاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول، في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا، على يد رجل الأعمال الإنجليزي جون هولدينغ. يَشتَهر الفريق بألوانه الحمراء، لهذا يكنى بلقب «الريد.

بث مباشر ليفربول وأتلتيكو، ليفربول وأتلتيكو اليوم، بهذه الكلمات يبحث العديد من المشاهدين عن موعد المباراة التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، ويلعب فريق أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الإنجليزي في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب.

المصرى اليوم

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