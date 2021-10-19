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سجل محمد صلاح نجم مصر وليفربول هدفاً من ضربة جزاء فى الدقيقة 77 هدف التقدم فى مرمى أتليتكو لتصبح النتيجة 3-2

افتتح النجم المصري محمد صلاح، التسجيل لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح، هدفه في الدقيقة الثامنة، بعدما حصل على الكرة في الناحية اليمنى، ليراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بزميله المخضرم جيس ميلنر، قبل أن تتابع طريقها في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ووفقًا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات.

يذكر أن الغيني نابي كيتا أضاف الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن ينجح أنطوان جريزمان في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد.

الجدير بالذكر أن ليفربول هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف، تأسس بتاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول، في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا، على يد رجل الأعمال الإنجليزي جون هولدينغ. يَشتَهر الفريق بألوانه الحمراء، لهذا يكنى بلقب «الريد.

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