محافظ أسوان: تواصل مباشر مع مواطني قرى «حياة كريمة» للتعرف على احتياجاتهم

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك توجيهات مشددة لفريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي قطاعات العمل العام بالتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مقترحاتهم واحتياجاتهم بقرى المبادرة الرئاسية والمرور الميداني، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة، حيث قام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى، وبحضور الدكتور محمد صلاح، منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان بالمشاركة في اجتماع لجنة التنمية المتكاملة بقرية قورتة ثانى التابعة لمركز نصر النوبة والتي يبلغ تعداد سكانها 11.5 ألف نسمة، وجرى استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المشروعات الجاري العمل بها بالقرية، وأيضاً التي ستنفذ مستقبلاً في قطاعات الكهرباء والرصف والاتصالات والغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع أثنى الأهالي -بحسب بيان الثلاثاء- على المبادرة الرئاسية حياة كريمة لما تقدمة من خدمات غير مسبوقة لأهالى القرى الأكثر إحتياجاً، مشيدين بالمتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة من جانب محافظ أسوان لمعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة على أرض الواقع.

وعقب ذلك قام أعضاء الوحدة بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ للأعمال الجارية بالقرية داخل المجمع الخدمى والزراعي والعمارات السكنية، ومشروع الصرف الصحي وشبكات الانحدار، ومصرف أبوهور النزاز المزمع تغطية جزء منه حرصاً على سلامة التلاميذ التي تقع مدرستهم الابتدائية بجوار المصرف، بجانب تفقد سكن كريم، كما قامت وحدة حياة كريمة أيضاً بمتابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية بمركز كوم أمبو.