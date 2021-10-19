جامعة الزقازيق تطلق حملة للكشف المبكر عن أمراض الثدي

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أطلق قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، حملة للكشف المبكر عن أورام الثدي، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البيئة الـ19 لهذا العام تحت شعار «معاً لبناء الإنسان.. للجمهورية الجديدة»، وتزامنا مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وقالت الدكتورة جيهان يسري: «بدأت الثلاثاء أولى فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتستهدف توعية الطالبات وعضوات هيئة التدريس والعاملات بالجهازي الإداري، والخدمات المعاونة، بأهمية الفحص الدوري الذاتي للثدي ونشر الوعي الصحي ،حيث يتم إجراء الفحص والكشف الطبي بمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم طب الأورام بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق».

وأضافت أن تنظيم الندوات يتزامن والاتجاه العالمي للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، وسيتم استكمال فعاليات الحملة بجميع القطاعات والكليات، وتمتد للقرى الاكثر احتياجا بمركز الحسينية ضمن القوافل التنموية الشاملة لقطاع البيئة، في إطار جهود الدولة وتعاون المؤسسات لبناء الإنسان المصري ورعايته.

وخلال ندوة اليوم، أكد الدكتور أحمد عبدالرحيم النجار أستاذ طب الأورام وأمراض الدم، أهمية قيام المرأة بفحص ثدييها شهرياً للتأكد من عدم وجود أورام أو أي تغيّرات أخرى، والتي عن طريقها يمكن ان تكتشف إذا كانت حالة الثدي طبيعية أم أنها تعرضت لبعض التغيرات التي قد تحتاج لاستشارة الطبيب، مؤكدا أن أفضل وقت للقيام بالفحص الذاتي هو اليوم السادس إلى العاشر تقريباً من بداية الدورة الشهرية، وذلك باتباع عدة خطوات، مشيراً إلى الماموغرافي كأحد طرق الفحص وتشخيص اورام الثدي والاكتشاف المبكر لها في مرحلة ما قبل حدوث أي أعراض أو علامات مرضية ظاهرة، ويساعد هذا التشخيص المبكر على احتواء الورم ومعالجته قبل أن ينتشر، وبالتالي يزيد من فرص الشفاء ومعالجة المرض بشكل أفضل، دون أن يؤثر على السلامة البدنية.

وأوضح خلال رده على استفسارات الحاضرات، أن النساء فوق سن 40 عاما يجب أن يبدأن بإجراء فحص الماموغرافي مرة كل سنتين على الأقل، بالإضافة إلى الفحص الذاتي والفحص السريري سنوياً ،واختتم حديثه بمجموعة من النصائح الهامة التي يجب ان تراعيها كل سيدة للحفاظ على سلامتها .