بايدن يجري محادثات مكثفة مع الديموقراطيين لإنقاذ أجندته

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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات مكثفة مع جناحي حزبه الديموقراطي الثلاثاء في محاولة لإنقاذ أجندته المحلية في الكونغرس قبل نفاد الوقت.

بعد أسابيع من الجمود في المفاوضات بين الجناحين اليساري والأكثر محافظة في الحزب بشأن تكلفة ونطاق خطتيه لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، يعمل بايدن على تسريع وتيرة النقاشات.

وقالت المحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، للصحافيين إن بايدن «يقضي عملياً كل دقيقة من يومه في الاجتماع مع أعضاء الكونغرس وأعتقد أن هذا يعكس مدى شعوره بإلحاح الموضوع».

وأضافت أن «جهودنا مستمرة في إحراز تقدم.. نقترب من المراحل النهائية. نعمل على التوصل إلى اتفاق».

التقى بايدن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين المهمين، جو مانشين وكيرستن سنيما، اللذين يعارضان كليا قيمة مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي البالغة 3.5 ترليون دولار، ويحتاج الديموقراطيين إلى الإجماع لإقرار الخطة في مجلس الشيوخ.