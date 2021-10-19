أخبار عاجلة

35 ألف عبوة ماء في المسجد النبوي -
الرئيس الألباني: التضامن السعودي يحظى باحترام الجميع -
من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو) -
شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر -
وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية -
شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض -
«قالبة على حلا شيحة».. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيولوك» جديد -
«الأكشن كلمة السر».. تعرف على قائمة أفلام موسم نصف السنة -
سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري -
مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بايدن يجري محادثات مكثفة مع الديموقراطيين لإنقاذ أجندته

Print
بايدن يجري محادثات مكثفة مع الديموقراطيين لإنقاذ أجندته بايدن يجري محادثات مكثفة مع الديموقراطيين لإنقاذ أجندته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات مكثفة مع جناحي حزبه الديموقراطي الثلاثاء في محاولة لإنقاذ أجندته المحلية في الكونغرس قبل نفاد الوقت.

بعد أسابيع من الجمود في المفاوضات بين الجناحين اليساري والأكثر محافظة في الحزب بشأن تكلفة ونطاق خطتيه لتوسيع الأمان الاجتماعي، يعمل بايدن على تسريع وتيرة النقاشات.

وقالت المحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، للصحافيين إن بايدن «يقضي عملياً كل دقيقة من يومه في الاجتماع مع أعضاء الكونغرس وأعتقد أن هذا يعكس مدى شعوره بإلحاح الموضوع».

وأضافت أن «جهودنا مستمرة في إحراز تقدم.. نقترب من المراحل النهائية. نعمل على التوصل إلى اتفاق».

التقى بايدن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين المهمين، جو مانشين وكيرستن سنيما، اللذين يعارضان كليا قيمة مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي البالغة 3.5 ترليون دولار، ويحتاج الديموقراطيين إلى الإجماع لإقرار الخطة في مجلس الشيوخ.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

"أرامكو" و"توتال إنيرجيز" يدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة

"أرامكو" و"توتال إنيرجيز" يدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة