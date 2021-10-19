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إقبال كبير على مشاهدة فيلم «أميرة» في مهرجان الجونة السينمائي

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إقبال كبير على مشاهدة فيلم «أميرة» في مهرجان الجونة السينمائي إقبال كبير على مشاهدة فيلم «أميرة» في مهرجان الجونة السينمائي

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شهد عرض فيلم أميرة، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، حضور جماهيري كبير، ونال الفيلم استحسان الكثير من الحضور، لدرجة قيامهم بتحية أبطاله ثلاثة مرات، في مشهد جمع بطلتيه تارا عبود، وصبا مبارك، ومشهد أخر لبطله على سليمان، ومع مشهد النهاية ووفاة بطلة العمل.
وكان العرض العربي والمصري الأول للفيلم، انتهي مساء اليوم الثلاثاء، بحضور مخرجه محمد دياب، والذي شارك شقيقيه خالد وشيرين دياب كتابة السيناريو،
وصحبة زوجته المنتجة والسيناريست سارة جوهر.
شارك فى حضور الفيلم عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والدراما، منهم ، المخرج والمنتج على العربي، والفنان كريم قاسم، والمخرج والمنتج مارك لطفي، والإعلامية رايا أبي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، والفنان أحمد مالك، والفنانة الهام شاهين، والفنان على الطيب، والفنان محمد حاتم، والفنانة فاطمة ناصر، والفنانة أميرة درويش، والسيناريست تامر حبيب، والفنان شريف رمزي، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنانة زينب غريب، والفنانة جالا هشام، والفنانة سمية الخشاب، والفنان والمخرج التونسي محمد على النهدي، ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو، والسيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وعمرو منسي، والفنانة هنا شيحة، والفنانين أحمد داوود وعلا رشدي، والفنانة ملك بدوي.

المصرى اليوم

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