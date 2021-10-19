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البحر الأحمر تحصد 4 مراكز أولى في مسابقة التميز الحكومي

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البحر الأحمر تحصد 4 مراكز أولى في مسابقة التميز الحكومي البحر الأحمر تحصد 4 مراكز أولى في مسابقة التميز الحكومي

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حصدت محافظة البحر الأحمر 4 مراكز أولى بمسابقة جائزة للتميز الحكومي على مستوى الجمهورية، حيث حصد كل من مركز تكنولوجي حي جنوب مدينة الغردقة المركز الأول، وتسلمت السيدة صفاء محمد راغب، بينما حل مكتب تموين مدينة القصير في المركز الثاني وتسلّمت الجائزة السيدة مروة سليمان محمد سليمان، في حين انتزع مركز تكنولوجي حي شمال مدينة الغردقة المركز الثالث، وتسلمت الجائزة السيدة سحر سعد خليفة الطاهر.

وبحسب بيان، الثلاثاء، حصلت مدينة الغردقة على المركز الثالث على مستوى التميز للمدن وتسلّم الجائزة اللواء ايهاب محمد رأفت.

من جانبه قدّم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التهنئة للجهات الحاصلة على المراكز الأولى، مثمنًا على دورهم في الارتقاء والتطوير بجودة الخدمة المقدمة من خلالهم لمواطني المحافظة.

وأكد "حنفي" أن هذا الحدث يعكس مدى ارتفاع مؤشر الأداء الحكومي الفعّال الذي تنتهجه المحافظة من اللحظة الأولى التي أطلقت فيها خطة تنمية مصر المستدامة، برعاية الرئيس عبدالفتاح .

المصرى اليوم

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