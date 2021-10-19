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برغم تطعيمه.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يصاب بفيروس بكورونا

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برغم تطعيمه.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يصاب بفيروس بكورونا برغم تطعيمه.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يصاب بفيروس بكورونا

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أصيب وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الذي تم تطعيمه سابقا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج الكشف عن العدوى اليوم الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم الوزارة في حديثه مع شبكتي «سي إن إن» و«إن بي سي» إصابة مايوركاس هذا الصباح بفيروس كورونا «بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية».

وأضاف أن الوزير «يعاني من احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقا للبروتوكولات الطبية»، لافتا إلى أن «عملية تتبع الجهات التي خالطته جارية».

المصرى اليوم

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