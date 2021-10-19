فعاليات فنية وثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوى والاحتفال بمهرجان تعامد الشمس

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شهد المسرح الصيفي بكورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء الثلاثاء، تنظيم فعاليات فنية وثقافية متنوعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته للمسؤولين بتوفير كل أوجه الدعم لمختلف الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، مشدداً على ضرورة الالتزام التام أثناء تقديم العروض الفنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، واصل فرع ثقافة أسوان تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس والتي تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية بأسوان والمحافظات المختلفة، لتختتم بحدوث ظاهرة التعامد الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية فجر الجمعة المقبل.

من جانبها، أوضحت نجوى سيد، مدير فرع ثقافة أسوان، أن فعاليات الإحتفال بالمولد الشريف ستتضمن عقد محاضرة بعنوان (أخلاق الرسول الله صلي الله عليه وسلم ) يلقيها الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بجانب أمسية شعرية لحسني الاتلاتي ومحمود محمد على، لافته بأن البرنامج يتضمن أيضا تنظيم معرض لوحات فنية للمشاركين بالمسابقة، وأيضاً معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورش فنون تشكيلية للأطفال، وورشة فنية عروسة وحصان، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق الأطفال من بينها كورال أسوان والعقاد، وفرقة أسوان للموسيقي العربية، والإنشاد الديني.