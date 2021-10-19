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مساعد الخارجية الأسبق: يعظم مصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية

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مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية مساعد الخارجية الأسبق: يعظم مصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية

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أكد السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مبادرة آلية التعاون الثلاثي بين واليونان وقبرص كانت بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح ، وجاء انعقاد الدورة الأولى لهذه الآلية في مصر في نوفمبر 2014.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، إن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص شهدت طفرة متميزة خلال السنوات الماضية، والتطور في هذه العلاقات يأتي انطلاقا من رؤية الرئيس السيسي وجهوده المستمرة التي تتمثل في العمل من أجل تعظيم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية وأن يكون لها نتائج إيجابية في إطار تحقيق النهضة التنموية لمصر بكامل أنحاء الجمهورية في إطار الجمهورية الجديدة.

وشدد على أن الرئيس السيسي يحرص على تعظيم مصالح مصر من خلال مشاركته بكافة الفعاليات الدولية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والنهضة التنموية والنفع على المواطن المصري.

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في القمة الثلاثية التي تعقد هناك بين مصر واليونان وقبرص.
وتشهد الزيارة لقاء السيسي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

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