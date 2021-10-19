صاحب قصة الحاج متولي الحقيقي: المسلسل عمل لي مشاكل

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قال الحاج عبدالمغيث، صاحب القصة الحقيقية لمسلسل «عائلة الحاج متولي»، إن الزوجة الأولى استمرت معه 8 سنوات بدون تعدد، وبعد ذلك بدأ يعدد ويتزوج بالأخرى وصولا لأربع زوجات، معقبًا: «مسلسل الحج متولي كان بعد تجربتي في التعدد، وعمل ليا مشاكل».

وتابع «عبدالمغيث»، في تصريحات له على قناة “ الحدث اليوم”، أن فكرة التعدد لم تكن موجودة لديه على الإطلاق، ولكن أحد أصدقائه قام بإفهامه بأن العدل يتحقق بالتراضي والمبيت بين زوجاته، وليس من خلال شراء شيء مماثل ما بين الزوجات، وخلافه.

وأضاف أن زوجاته لم توافق في البداية على فكرة التعدد، ولكن بفضل الله عز وجل استطاع أن يقنع زوجاته بالتعدد، مشيرًا إلى أنه عندما يتزوج بزوجة جديدة لا يقوم بإخفاء هذا الأمر عن باقي زوجاته.

وقال الحاج عبدالمغيث، إن الشخص الذي لديه القدرة على تعدد الزوجات ولا يفعل يأثم على حد تعبيره، لأنه يمنع إنشاء أكثر من أسرة.

وتابع «عبدالمغيث»، أن الشخص الذي يقوم بالتعدد، عليه أن يكون مقتدر ماديًا، لكي يستطيع أن يوفر حياة كريمة لكل زوجاته، لافتَا إلى أن احتياجات كل زوجة مختلفة عن الأخرى، والعدل يكون من خلال توفير الاحتياجات، وليس من خلال شراء نفس الشيء لكل زوجاته.

وأضاف أنه عندما تحدث مشكلة مع إحدى زوجاته، تقوم باقي زوجاته بالعمل على حل هذه المشكلة، معقبًا: «الحمد لله العلاقة بين وبين باقي زوجاتي جيدة للغاية».