«البحوث البيئية» بجامعة عين شمس تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية حياة كريمة»

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نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، مؤتمرًا بعنوان احتفالية البيئة العربي، تحت شعار «بيئة ذكية حياة كريمة»، وتخلل المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية حول تحويل البيئة العربية إلى بيئة ذكية خضراء.

ترأس المؤتمر الدكتورة نهى سمير، عميد المعهد، والدكتور أشرف عبدالعزيز، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، ونواب المؤتمر كل من الدكتورة هالة عوض الله والدكتورة ريهام رفعت.

وبحسب بيان، تم استعراض جميع المجهودات المبذولة والتي قام بها المعهد خلال فترة تولي الدكتورة هدى سمير، عمادة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.