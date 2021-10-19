أخبار عاجلة

سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري -
مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري -
ضربة قوية للجونة قبل مباراة المقاصة -
طاقم كونغولي لإدارة مباراة أنجولا ومصر -
نجوم غير سعداء في فرقهم ويقتربون من الرحيل في الشتاء -
إبراهيم سعيد منتقدًا محمود علاء: مستواه تقدم جدًا -
أوروبا: تداعيات خطيرة إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه في السودان -
تطوع وشراكة مجتمعية في جدة -
(ITFC) تنظم الاجتماع الأول لإدارة برنامج "الافتياس 2.0" بالبنك الإسلامي بجدة .. غدًا -
"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«البحوث البيئية» بجامعة عين شمس تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية حياة كريمة»

Print
«البحوث البيئية» بجامعة عين شمس تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية حياة كريمة» «البحوث البيئية» بجامعة عين شمس تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، مؤتمرًا بعنوان احتفالية البيئة العربي، تحت شعار «بيئة ذكية حياة كريمة»، وتخلل المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية حول تحويل البيئة العربية إلى بيئة ذكية خضراء.

ترأس المؤتمر الدكتورة نهى سمير، عميد المعهد، والدكتور أشرف عبدالعزيز، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، ونواب المؤتمر كل من الدكتورة هالة عوض الله والدكتورة ريهام رفعت.

وبحسب بيان، تم استعراض جميع المجهودات المبذولة والتي قام بها المعهد خلال فترة تولي الدكتورة هدى سمير، عمادة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية

وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية

شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض

شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض