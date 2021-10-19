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مشاهدة مباراة اليونايتد ضد اتالانتا 20 -10-2021 في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة اليونايتد ضد اتالانتا 20 -10-2021 في دوري أبطال أوروبا مشاهدة مباراة اليونايتد ضد اتالانتا 20 -10-2021 في دوري أبطال أوروبا

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ويسعى اليونايتد لتحقيق فوزه الثاني بعد تحقيق أول 3 نقاط له في المجموعة بفوز رائع بنتيجة 2-1 على فياريال الإسباني.


من ناحيته يريد فريق أتالانتا تحقيق الفوز بعد حصوله على 4 نقاط من أول جولتين بالتعادل 2-2 في ملعب فياريال ثم الفوز 1-0 على يونج بويز السويسري.

ويتصدر أتالانتا المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بـ4 نقاط بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد ويونج بويز، في المركزين الثاني والثالث، و يتذيل فياريال المجموعة بنقطة يتيمة.

مباراة مانشستر يونايتد ضد أتالانتا مساء الأربعاء.في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة و التاسعة بتوقيت القاهرة.

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا على قناة "BeIN Sports 1 HD Premium" و"BeIn Sports 4K"

المصرى اليوم

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