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"البلديات": في دقيقتين تستخرج "رخص البناء".. ومواطنون يطالبون بتقنين رسوم المكاتب

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"البلديات": في دقيقتين تستخرج "رخص البناء".. ومواطنون يطالبون بتقنين رسوم المكاتب "البلديات": في دقيقتين تستخرج "رخص البناء".. ومواطنون يطالبون بتقنين رسوم المكاتب
بعد بلوغها 30 ألف ريال لإعداد المخططات وعقد الإشراف وزيارة الموقع

بينما يعاني الكثير من الحاصلين على القروض العقارية من ارتفاع رسوم المكاتب الهندسية لاستخراج "رخصة بناء" والتي قارب قيمة استخراج الرخصة الواحدة مبلغ 30 ألف ريال، بالإضافة إلى قيمة رسوم البلدية؛ حيث تستغرق عملية استخراجها عدة أسابيع؛ نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إنفوجرافيك يوضح خطوات إصدار رخصة "سكني".

وقالت "الوزارة" في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر": "في دقيقتين فقط ، باستطاعة المستفيد إنهاء إجراءات طلب إصدار رخصة "سكنية فورية" عبر منصة بلدي".

وقال مواطنون لـ"سبق": "عندما كانت عملية استخراج رخص البناء بشكل يدوي كنا نستخرجها في وقت قياسي وبقيمة 750 ريالاً، وبعد أن تم ربط عملية استخراج الرخص عبر "منصة بلدي" اختلف الأمر، وبدأت المكاتب الهندسية ترفع أسعارها بقيمة يعدها المواطن خيالية حيث إن الرخصة الواحدة للدور الأول تقارب قيمتها 30 ألفًا كرسوم مكتب فقط، وتتمثل في "إعداد المخططات بقيمة 18 ألف ريال، وعقد إشراف بقيمة 5 آلاف ريال، وعلى كل زيارة للموقع قيمة 1000 ريال"، وهذه الرسوم ليس لها علاقة برسوم البلدية أو كود البناء السعودي!".

وطالب المواطنون وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالنظر في معاناتهم مع ارتفاع أسعار رخص البناء، والتي شهدت ارتفاعًا غير متوقع، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون للوزارة بصمة لوضع حد معين، والإعلان عن قيمة رسوم تستحصلها المكاتب من المستفيدين، تكون مناسبة وغير مبالغ فيها وفق ضوابط وآليات معتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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