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"سار" تعلن عن خصم 70% للمسافرين بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الخطوط الحديدية

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يشمل الحجوزات الحديثة على رحلات شبكتي الشمال والشرق ولدرجتي الأعمال والاقتصادية

أعلنت الخطوط الحديدية "سار" عن خصم خاص للمسافرين عبر قطار الشرق وقطار الشمال 70% بمناسبة ذكرى مرور 70 عاماً على تأسيس النقل بالخطوط الحديدية.

وتفصيلاً، أوضحت "سار" أن الخصم سيكون للحجوزات المنفذة يوم غد الأربعاء 20 أكتوبر فقط من الساعة العاشرة صباحاً عبر التطبيق الإلكتروني باستخدام الرمز "RAIL70" شريطة أن يكون السفر في الفترة من 20 أكتوبر إلى 27 نوفمبر.


وأضافت أن الخصم متاح فقط للحجوزات الحديثة المنفذة على رحلات شبكتي الشمال والشرق، ولكل من درجتي الأعمال والاقتصادية، شاملاً كافة التذاكر، مشيرةً إلى أن التذاكر متاحة وفقاً لأولوية الحجز، ويطبق العرض على أول 200 حجز فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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