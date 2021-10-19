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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن القمة الثلاثية باليونان تعكس هدف رئيسي وهو التحول من ترجمة التوافق إلى مشروعات مثمرة، لافتاً إلى أن القمة تعزز التعاون الثلاثي في قطاعات بعينها وهي النقل والزراعة والغاز والسياحة والكهرباء والبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستكون مقبلة على أدوار ليس فقط على المستوى الإقليمي، وأنما على المستوى الدولي، موضحا أن الدولة المصرية تؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل الدول باعتباره جزء من الأمن الإقليمي وهذه رسائل للجانب التركي بشكل أو بآخر.

وأشار إلى أن هناك ملفات مشتركة بين مصر وقبرص واليونان منها مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة الإرهاب، وتعزيز التعاون في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وضرورة إخراج المرتزقة، بالإضافة إلى قضايا أخرى، هذا يعكس رسالة أساسية مصر تعمل على تأكيدها وهي الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن مصر تبعث رسالة بأن هدفها الاستقرار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط والقرن الإفريقي، لافتاً إلى أن سياسة مصر قائمة على الانفتاح مع كل الأطراف، سواء تسوية صراعات أو نسج شبكة مصالح، منوها بأن العلاقات كانت منقطعة مع قطر منذ أربع سنوات، ولكن حينما بدات قطر أن تراجع موقفها حدث تحول في بوصلة السياسة المصرية تجاه قطر.

ونوه بأن هناك وجود نوع من الباب الموارب، ولكن إذا بدأت تركيا في تغيير سياستها تجاه القضايا الإقليمية وتصفير المشكلات، ولكن على الطريقة المصرية وليس الطريقة التركية سواء في منطقة شرق المتوسط أو منطقة الشرق الأوسط.