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إنهاء 90% من مشروع المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بإدفو بتكلفة 20 مليون جنيه

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إنهاء 90% من مشروع المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بإدفو بتكلفة 20 مليون جنيه إنهاء 90% من مشروع المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بإدفو بتكلفة 20 مليون جنيه

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أجرى فريق عمل الإدارة العامة للبيئة بمحافظة أسوان بقيادة المهندسة أسماء محمود، جولة ميدانية على مشروع إنشاء أكبر خلية للدفن الصحي للمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة إدفو وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بإشراف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهو الذي يتوازى مع وجود تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع خطة مستقبلية من أجل تأهيل مصنع تدوير القمامة بإدفو للإستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة من المخلفات، وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من هذا المشروع وزيادة الإستدامة له .

وأكدت أسماء محمود، في بيان، الثلاثاء، اهتمام محافظ أسوان لإيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة تراكم القمامة والمخلفات حيث جارى تنفيذ خطوات جادة لإنهاء هذه المشكلة ومنها إنشاء خلية الدفن الصحى بإدفو والتي تم إنهاؤها بنسبة 90 %، ومن المخطط تسليمها بنهاية نوفمبر القادم، لافته إلى أن تكلفة هذا المشروع الحيوى يصل لحوالي 20 مليون جنيه وبمساحة 8800 م2، وبعمق 8 متر لإستيعاب 125 طن من القمامة والمخلفات يومياً على مستوى مدن وقرى إدفو لتحقيق التخلص الآمن والصحى من المخلفات أولاً بأول حيث يضم المشروع مبنى إدارى وغرفة مولدات كهربائية، وأيضًا خزان للوقود، بجانب غرفة ميزان بيسكو، ومغسلة للسيارات، بالإضافة إلى بحيرة لصرف المخلفات السائلة الناتجة من عملية الدفن، فضلاً عن تبطين المدفن بعدد 2 طبقة عازلة من مادة البولي إيثلين.

المصرى اليوم

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