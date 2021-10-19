أستاذ عقيدة بجامعة الأزهر: هذا شرط التعدد في الزواج

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قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، إن المولى عز وجل حينما شرع الزواج لم يوجبه حتى في الزوجة الواحدة، وجعله مباح، مشيرًا إلى أن شرط التعدد في الزواج هو تحقيق العدل بين زوجاته في كل شيء.

وتابع «فؤاد»، خلال حواره مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن العدالة بين الزوجات تتحقق من خلال شراء نفس الشيء إلى كل زوجاته سواء في شراء المتاع أو في المبيت أو في شيء، معقبًا: «لازم كل زوجة يكون لها متاع مماثل للزوجة الأولى».

ولفت إلى أن الإنسان مهما قام بالعدل، فلن يحقق العدل بين زوجاته من ناحية الميل القلبي، معقبًا: «ربنا يسامح في الميل القلبي حال تحقق العدل في كل شيء بين الزوجات».

وأشار إلى أن العدل بين الزوجات يكون في الزمان والمكان والمأكل والملبس، وليس بتحقيق الرضا بين الزواج، لأن الرضا قد يكون على استحياء أو بسبب الخوف من رد الفعل.