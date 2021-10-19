رئيس جامعة الزقازيق يحتفل مع أطفال وحدة الأورام وأمراض الدم بالمولد النبوي

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نظّمت قافلة شعاع الخير إحتفالية، بإشراف الدكتور عادل قاسم، وبرعاية وحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، يرافقه الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور أسامة الصافي، رئيس قسم الأطفال، والدكتور وائل نصير، المشرف العام للشؤون العلاجية، والدكتور وسام مختار، مدير المستشفى، وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية بالوحدة، وعدد من الأطفال المرضى وذويهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

وأعلن الدكتور عثمان شعلان الموافقة على تخصيص دور كامل بمستشفى الطوارئ الجديد، لزرع الأعضاء وزرع النخاع ،الذي كان مطلبًا وحلمًا لجامعة الزقازيق ،وتم عمل المعاينة اللازمة وتدبير الموارد المالية لتحقيق ذلك الحلم.

من جانبه قدم الدكتور تامر حسان القائم بأعمال مدير الوحدة ،عرضًا لإنجازات الجامعة في تطوير وحدات قسم الأطفال، التي شهدت طفرة كبيرة في الآونه الأخيرة، وقدم الدكتور عادل قاسم عرضًا لإنجازات الجامعة في عهد الدكتور عثمان شعلان المقدمة للأطفال وأمهاتهم من خلال المشاريع والوحدات التي تمت إضافتها إلى منظومة العمل بالمستشفيات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أول مستشفى عزل للكورونا للأطفال، وتشغيل أول قسطرة قلب أطفال، والتعاقد على قسطرة قلب أخرى، وإنشاء مخبز للتغذية العلاجية للأطفال، والاحتفال بزرع 350 قوقعة للأطفال وغيرها من المشاريع الطبية الأخرى.