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نجلاء عليوة: حصلت على المركز الأول بالإنشاد الديني على مستوى الجمهورية

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نجلاء عليوة: حصلت على المركز الأول بالإنشاد الديني على مستوى الجمهورية نجلاء عليوة: حصلت على المركز الأول بالإنشاد الديني على مستوى الجمهورية

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قالت المبتهلة نجلاء عليوة، إنها أزهرية وقامت بدراسة الإنشاد الديني، ومن هنا جاءت فكرة قيامها بتقديم الإنشاد الديني، معقبة: «الإنشاد الديني ميزته بأنه رايح للنبي عليه الصلاة والسلام».

وتابعت «عليوة»، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن بنات الأزهر غير معقدين مثلما يتصور البعض، معقبة: «مش كل حاجة عند بنات الأزهر حرام، احنا مش معقدين، احنا بننشد، وبنروح مسابقات باسم الأزهر، ودي حاجة كويسة».

ولفتت إلى أنها حصلت على المركز الأول في الإنشاد الديني على مستوى الجمهورية في عام 2018، وكرمت في معرض الكتاب الدولي في جناح الأزهر.

المصرى اليوم

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