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محلل سياسي: الجيش الوطني الليبي يؤمن الاستقرار والهدوء للمواطنين

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محلل سياسي: الجيش الوطني الليبي يؤمن الاستقرار والهدوء للمواطنين محلل سياسي: الجيش الوطني الليبي يؤمن الاستقرار والهدوء للمواطنين

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قال المحلل السياسي رامي الأشقر، إن المشير خليفة حفتر، أحد المرشحين الأكثر شعبية، بين جميع الشخصيات المرشحة للرئاسة، وتُظهر التقييمات الموضوعية لنتائج أعماله في ليبيا على مدى سنوات أن لديه حقًا يؤهله لذلك، لافتا إلى أنه بفضل حفتر والجيش الوطني الليبي، أصبحت المناطق الشرقية والجنوبية جزئيًا من ليبيا، وتعد أكثر المناطق أمانًا في البلاد، وفي هذه الأجزاء من البلاد، تم قمع الأنشطة الإجرامية للجماعات المسلحة، التي تتركز قواتها الآن بشكل رئيسي في غرب ليبيا.

وأضاف «الأشقر» خلال تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إن الجيش الوطني الليبي يؤمن الاستقرار والهدوء للمواطنين الليبيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالإضافة إلى ذلك، فأن قوات الجيش الوطني الليبي جزء من النهر الصناعي العظيم في المنطقة الجنوبية، وتزود الليبيين بالمياه العذبة.

وتابع أنه لا يوجد أي شخصية من بين الشخصيات السياسية في الغرب الليبي مؤهلة، لأن تكون منافسة لحفتر في الانتخابات الليبية، ويعد أحد أقوى اللاعبين على الساحة السياسية الليبية، ولهذا السبب يخشى الدبيبة من منافسة حفتر الشرسة في الانتخابات، مضيفا أنه في حالة قامت حكومة الوحدة أو أي طرف آخر بعرقلة الإنتخابات المقررة، فيتوجب إجرائها في موعدها دون تأجيل.

وزعم أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسحوب عنها الثقة، عبد الحميد الدبيبة، ناشد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بتقديم شكوى ضد القائد العام السابق للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في المحكمة الأمريكية، ليحاكم بتهم مختلفة سبق أن وجهت له، بالإضافة إلى قيامه بإرسال برقية إلى الأمريكية تفيد بأنه لا يمانع محاكمة حفتر، موضحا أن السبب الحقيقي وراء رغبة الدبيبة في إبعاد حفتر عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر القادم.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الدبيبة يعمل الآن بنشاط للقضاء على أي منافس محتمل في السباق الرئاسي، وذلك من أجل تحقيق أهدافه، ويروج لفكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى العام المقبل، والمطالبة بمحاكمة أحد أقوى منافسيه، خليفة حفتر، بتهم باطلة.

المصرى اليوم

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