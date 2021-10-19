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برعاية "المانع" وزير الصحة الأسبق.. وشمل التكريم مؤسسي كلية الطب بأبها

كرَّمت مجموعة "وفاء" نخبة مميزة من الأطباء والطبيبات المتميزين على مستوى السعودية، وممن أسسوا كلية الطب بأبها، وممن عملوا فيها ولا يزالون، وذلك بمقر جامعة الملك خالد بأبها، برعاية الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة الأسبق، وحضور رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، والدكتور بندر القناوي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وحضور مجموعة "وفاء".

وتفصيلاً، استهل التكريم بالقرآن الكريم، ثم ألقى ناصر بن عبدالله العواد رئيس مجموعة وفاء كلمة، رحَّب فيها بالحضور، وقدر لهم استجابة الدعوة، وعاد بالذاكرة إلى ما قبل 42 عامًا عندما بدأ تأسيس كلية الطب بأبها (فرع جامعة الملك سعود) على يد الدكتور زهير السباعي ومَن معه، ومنهم الدكتور غازي جمجوم، وكانت كلية متميزة، خرّجت أطباء أكفاء ممن يحضرون تكريمهم في هذا المساء في التخصصات الصحية الدقيقة كافة.

وألقى الدكتور توفيق خوجة الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية كلمة المكرمين، وشكر مجموعة وفاء على هذا التكريم والتقدير، ممثلة في رئيس المجموعة ناصر العواد، مؤكدًا أن هذا التكريم محل تقدير الجميع؛ ما يحفز كل مكرَّم للبذل والعطاء لهذا الوطن.

بعدها ألقى الدكتور حمد المانع، وزير الصحة الأسبق، كلمة تقدم فيها بالشكر لرئيس مجموعة "وفاء" ناصر العواد، وأعضاء المجموعة، وقدر جهود المجموعة، وقال: تابعت قبل أيام نشاط المجموعة بالقصيم، وقبلها في جدة والرياض، وتكريمهم المستمر، وسبق أن حضرت تكريم عدد ممن خدموا في الشؤون الصحية بعسير، وأقدر هذا الجهد الكبير لرئيس وأعضاء المجموعة. وأستعرض تأسيس كلية الطب بأبها، ونشاهد نتاجها الآن من هؤلاء الأطباء والطبيبات العلماء.

وأورد "المانع" قصة فحص الزواج، وقال: عندما كنت وزيرًا للصحة زرت مستشفى عسير في ساعة متأخرة، وسمعت صراخ طفل، وعندما استفسرت عن حالته ذكر الطبيب المعالج أنه مصاب بأنيميا حادة؛ وعليه عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك فهد -رحمه الله- اعتماد فحص ما قبل الزواج، وبالفعل كان أسرع قرار اتخذه مجلس الوزراء. وأثنى على جهود الدكتور توفيق خوجة الذي قال إنه الوحيد من العالم العربي على مستوى العالم الذي حصل على شهادة السلامة الصحية.

ثم ألقى الدكتور زهير بن أحمد السباعي، أول عميد بكلية الطب بأبها، كلمتها التي استعرض خلالها مرحلة التأسيس للكلية قبل 42 عامًا، وقال: الحمد لله أرى نتاجها اليوم. وأشار إلى النقلة السريعة لجامعة الملك خالد، والتطور الكبير لمدينة أبها وللجامعة، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي.

بعدها تم تكريم الأطباء والطبيبات، وقام بتسليم الدروع الدكتور حمد المانع بمشاركة رئيس جامعة الملك خالد ورئيس مجموعة «وفاء» ناصر العواد، ثم تم تكريم راعى المناسبة الدكتور حمد المانع، وقدم له الدرع الدكتور بندر القناوي.

وأسماء الأطباء والطبيبات المكرمين من قِبل مجموعة «وفاء» هم:

1- الدكتور زهير أحمد السباعي.

2- الدكتور بندر القناوي.

3- الدكتور توفيق خوجة.

4- الدكتور غازي جمجوم.

5- الدكتور محمد حافظ.

6- الدكتور عبد العزيز الصائغ.

7- الدكتور سعيد أبو عشي.

8- الدكتور علي بن علي.

9- الدكتور علي بن سعيد القحطاني.

10- الدكتور عبد الله هادي.

11- الدكتور عبد الله شعتور.

12- الدكتور بدر الغامدي.

13- الدكتور فؤاد عباق.

14- الدكتور يحيى الفلقي.

16-الدكتور عبد الرحمن العمري.

17- الدكتور سعيد القحطاني.

18- الدكتور عادل الهزاني.

19- الدكتور مبارك شريم.

20- الدكتور إبراهيم النعمي.

21- الدكتور علي بشابشي.

22- الدكتور سعيد الشهراني.

23- الدكتور عبد الله عضيد.

24- الدكتور عبد العزيز العمري.

25- الدكتورة بثينة غزالي.

26- الدكتورة منى مشيط.

27- الدكتور طارق فلقي.

28- المرحوم الدكتور مهدي علي.

29- المرحوم الدكتور سرور.

30- الدكتور سليمان محمد الحميد.

31- الدكتور محمد الحمراني.

32- الدكتور عبد الله آل عوضة.