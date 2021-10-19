أخبار عاجلة

(ITFC) تنظم الاجتماع الأول لإدارة برنامج "الافتياس 2.0" بالبنك الإسلامي بجدة .. غدًا -
"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد" -
ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر -
وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس -
رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ -
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي -
محمد هنيدي يوجه نداء عاجلا إلى مواطني السعودية -
تعاون بين «أكسبولينك» و«التجارى الدولى» لدعم التصدير لإفريقيا -
«التعاون الدولى»: التغيرات المناخية تهدد المياه دوليًا ولابد من حلول تمويلية -
مصادر عائلية: اعتقال صديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة السوداني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماذا تعرف عن ؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا

Print
ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا ماذا تعرف عن ؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا
"القحطاني": نبتة طبية يستطب بها في علاج "قرصات" النحل والبعوض

ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج

، هي نبتة طبية تحتوي كيميائياً على زيت طيار وأهم مركبات هذا الزيت مركب السينيول، كما تحتوي على مركبات سيسكوتربينية وكذلك قلويدات ايزوكوينولية، وذلك وفق أستاذ العقاقير الطبية أ.د.جابر القحطاني.

وأكد "القحطاني" أن ورق الغار حديثاً يستخدم دوائياً بشكل رئيس لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي الهضمي، ولتلطيف أوجاع المفاصل، كما يعد مقوياً للمعدة ومنبهاً للشهية وإفراز العصارات الهضمية، وعندما تستخدم أوراقه في الطهي تحث أوراقه على الهضم وامتصاص الغذاء كما يساعد على تفكيك الطعام الغليظ مثل اللحوم.

وقال "أستاذ العقاقير الطبية" إن الغار يستخدم أيضاً للحث على بدء دورات الحيض، كما تستخدم الأوراق منه بكثرة في أوروبا لعمل الحساء في الطهي حيث يطيّب نكهة الأكل.

وأوضح "القحطاني" بأن الغار يعدّ قاتلاً للبكتيريا وذلك لاحتوائه على الزيت الطيار وكذلك يستخدم في علاج كثير من الأمراض الجلدية ولعلاج قرصات بعض الحشرات مثل النحل والبعوض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا

ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا

ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا

ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا