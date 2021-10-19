موسيماني : حازم الحديدي لا يمثلني ولا أعرفه .. وعلاقتي بفريق الأهلي مستمرة

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أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استيائه من حازم الحديدي، الذي يتحدث باسمه في وسائل الإعلام، ويدعي أنه وكيل أعماله على حد قوله .

. وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للاهلي: «الحديدي ليس وكيلي ولا يرتبط معي بأي علاقة من أي نوع، ولم أمنحه حق الحديث باسمي، بل ولم يلتق بى إلا مرة واحدة عند استضافته بإحدى القنوات بدعوى أنه كان مسئولًا عن إنتاج الحلقة».

وتابع: «بالتالي فإن ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوصي هو غير مسؤول عنى ولا يدري لماذا يفعل كل هذا».

وتابع: «سوف أقوم بإبلاغ إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات لإيقاف هذا الشخص، وكلامه عن علاقته التعاقدية بالنادي».

وأضاف: «الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام، وما تم الاتفاق عليه مع الإدارة بموافقة الطرفين تم الإعلان عنه لوسائل الإعلام بشكل رسمي وبكل وضوح، ولا يوجد أي جديد للحديث عنه، والعلاقة بيننا مستمرة بكل الحب والتعاون والثقة المتبادلة، وأن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق، وتركيزه حاليًّا مع لاعبيه وجهازه المعاون على إحراز الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي، لا سيما في ظل الدعم والمساندة اللذين يلقاهما من إدارة النادي وكل المحبين للأهلي».