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صبحي يعلن تدشين النسخة الأولي من مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية

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صبحي يعلن تدشين النسخة الأولي من مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية صبحي يعلن تدشين النسخة الأولي من مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية

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يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي موسع تقيمه الوزارة، غدا الأربعاء، عن تدشين مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية والترفيهية في نسخته الأولي بحضور عدد من قيادات الوزارة.

يشهد المؤتمر عدد من مسئولي الفعاليات الرياضية التي سيتضمنها المهرجان والبالغ عددها ١٥ فاعلية، حيث سيتم توضيح تفاصيل كل فاعلية على حدة، وآليات المنافسة بها، وتوقيتات تنفيذها، وأعداد المنافسين المستهدف مشاركتهم.

يتضمن المهرجان رياضات المغامره والسيارات والعاب التحمل، والماراثونات والسباحة المفتوحة، وباراموتور، وباراجليدنج، ودراجات هوائية وغيرها من المنافسات، ويتم تنفذ تلك الرياضات من خلال وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات الرياضية المختلفة.

يأتي ذلك ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تعزيز قيمة السياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التي تتميز بها من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها بمشاركة الشباب المصري ومختلف الوفود الأجنبية المتواجدة بمصر، فضلاً عن دور تلك الفعاليات في نشر الممارسة الرياضية لما لها من أدوار إيجابية عديدة على صحة الفرد.

المصرى اليوم

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