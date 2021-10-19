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اشاد اسلام قرطام مؤسس فريق «KO SQUAD» ببيج رامي «بطل الأبطال»- كما وصفه- بعد تتويجه بلقب مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي، محققاً انجازًا تاريخياً له ولمصر وللفريق، بعدما استطاع نقل رياضة كمال الأجسام للمحترفين نقلة مختلفة ساهمت في رفع اسم مصر عالياً، في ظل قناعته الدائمة بأن الشباب المصري يمتلك الجينات التي تؤهله لأن يستمر أبطال مصر على قمة كمال الأجسام والألعاب الفردية بشكل عام.

وأكد رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت» أن استقبال رامي أمر بات يسعد الشعب المصري بكافة أطيافه بعدما أصبح رامي رمز رياضي شأنه في ذلك شأن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في العالم خلال هذه المرحلة، وهو شيء يسعد الجميع أن يكون أهم رياضيين في العالم من مصر، موضحًا أن رامي انتزع اللقب هذا العام بصعوبة بالغة بعد المنافسة الشرسة في مستر أولمبيا التي نسختها هذا العام أقوى من العام الماضي.

وأكد قرطام على أن هناك لاعبين مميزين في العالم منهم مجموعة من التي خسرت اللقب في نسخة 2020، بالإضافة إلى ظهور مجموعة وجوه جديدة من الأمريكان متميزين للغاية لكن رامي قادر على الفوز باللقب مجددًا لأنه الأفضل موضحًا أنه في مقدوره أيضًا أن يحطم الرقم القياسي في الفوز بمستر أولمبيا (8 مرات) المسجل باسم البطلين الكبيرين لي هاني وروني كولمان لأن بطلنا المصري ليس أقل منهم على الإطلاق.

وتابع قائلا:«مصر مازال لديها المزيد من الإنجازات في كمال الأجسام على مستوى المحترفين، ويكفي أن محمد شعبان في ثاني مشاركة له في مستر أولمبيا نجح في التواجد ضمن الـ TOP 10 وهو انجاز جيد، وينبئ بأنه سينافس على اللقب مستقبلا، خاصة بعدما وعدني بالتواجد ضمن الـ TOP 5، في نسخة العام المقبل، ونفس الكلام ينطبق على حسن مصطفى الذي نتوقع له تقديم مستويات عالية وهناك أيضًا أحمد الورداني اللذان شاركا للمرة الأولى في مستر أولمبيا».

واختتم اسلام قرطام قائلاً:«ومن المنتظر أن يتم تكريم بيج رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر اقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وإن شاء الله الفعاليتين ستساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا في السنوات القادمة بعدما نجح فريق كوسكواد في رفع عدد الأبطال المتأهلين لأربعة أبطال في النسخة الأخيرة».