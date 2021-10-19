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توصيات " الاوبئة " : لا عودة إلى الخلف

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توصيات " الاوبئة " : لا عودة إلى الخلف توصيات " الاوبئة " : لا عودة إلى الخلف

جى بي سي نيوز :- كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن توصيات لجنة الأوبئة ليوم الإثنين، والتي تشير إلى أنه لا عودة إلى الخلف.

وقال في حديث لنبض البلد عبر رؤيا، إن التوصيات تمثلت بإعادة النظر في القرارات إذا قاربت نسب إشغالات المستشفيات 70%، وبغير ذلك لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها وسنبقى نسير قدما في فتح القطاعات.

وأكد أن التوصيات اكدت على أنه “لا حظر جزئيا أو ممتدا، ولا عودة عن التعليم الوجاهي، ولا عودة للإغلاقات، ورفع نسبة التطعيم بزيادة عدد الفرق الميدانية في المحافظات”.

جي بي سي نيوز

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