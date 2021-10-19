المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل: «منظومة التأمين الصحي» تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة

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قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.

ولفت «صادق» في بيان، الثلاثاء، إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

وأضاف: نتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومي خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى.