كنز العملات القديمة.. ابحث عن «الجنيه أبو جملين» و«الشلن» و«البريزة» (التفاصيل وأماكن البيع)

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سيطرت العملات الورقية القديمة على اهتمام عدد كبير من المواطنين بعد أن أصبحت طريقة جديدة لتحقيق الثراء السريع، بالبحث عن العملات التي تتوافر فيها الشروط وبيعها بأسعار خيالية.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر أسعار العملات القديمة المطلوبة في 2021 وأماكن بيعها في القاهرة والإسكندرية.

اسعار العملات القديمة وأماكن بيع العملات الاجنبية في مصر - صورة أرشيفية

كشف محمد عزب، تاجر عملة، أن العملات القديمة أسعارها تختلف حسب نوعها وسنة طباعتها، وقال إن العملة القديمة التي تعود لعشرات السنين مثل الجنيه الجملي سعره يتعدى المليون جنيه.

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ريال السلطان فؤاد

أضاف عزب أن عملة ريال السلطان فؤاد ارتفع سعرها في الفترة الأخيرة لتبدأ من 100 ألف إلى مليون جنيه مصري، بشرط أن يكون مكتوبا على صورة العملة اسم «السلطان فؤاد» والتاريخ الهجري 1335، وفي الجهة الأخرى الكتابة يوجد عليها التاريخ الميلادي 1920.

اسعار العملات القديمة

قال محمد حربي أحد تجار العملات القديمة إن 10 مليمات عملة معدنية نحاس الصقر سنة 180 يتم شراؤها في الوقت الحالي من 5 الآف إلى 20 ألف جنيه، والأمر نفسه ينطبق على 5 مليمات بشرط أن تكون من إصدار سنة 1973 ميلادية، عليها صورة صقر.

أضاف أن عملة الـ«الشلن» التي تمت طباعتها في نهاية عهد الملك فاروق بكميات قليلة جعل قيمتها المالية مرتفعة بشرط أن يكون مكتوبا عليها الدولة المصرية ليصل سعرها من 20 إلى 30 ألف جنيه، والأمر نفسه ينطبق على البريزة.

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أسواق وأماكن بيع العملات القديمة

يوجود عدد كبير من الأماكن التي تعمل على شراء العملات القديمة في محال شارعي «عماد الدين» و«الألفي» بوسط البلد، ومنطقة خان الخليلي، وفي الإسكندرية شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، بالإضافة إلى مناطق الساعة والإبراهيمية، ومحطة الرمل والعطارين والمنشية وأيضا سوق الجمعة، كما يتم أيضا بيع العملات القديمة عبر مزادات عبر الإنترنت، يتم الإعلان عنها على المواقع المختلفة وصفحات السوشيال ميديا المتخصصة.