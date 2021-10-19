★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قنصلية مصر في المملكة العربية السعودية، خطوات إنهاء المعاملات القنصلية بالبعثة بعد إطلاق المنصة الإلكترونية، والتى سيبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

ويمكن للمواطنين طباعة النماذج الإلكترونية لكافة المعاملات القنصلية قبل الحضور لإنهاء المعاملة، علما بإنه سيتم البدء بالعمل بالنماذج الإلكترونية المتوفرة على الموقع اعتبارا من اليوم.

ونوهت القنصلية المصرية عن خطوات إنهاء المعاملات القنصلية بالبعثة اعتباراً من اليوم وهي:

رابط الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لإنهاء المعاملات.

رابط حجز المواعيد:

https://jeddah.egyptconsulates.org/booking.html

رابط نماذج المعاملات:

https://jeddah.egyptconsulates.org/tree-views.html

القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة- المعاملات القنصلية

jeddah.egyptconsulates.org