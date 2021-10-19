التحقيق مع متهم بسرقة حقيبة ملابس فى الجمالية

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تباشر جهات التحقيق فى الجمالية تحقيقاتها مع عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة ملابس من داخل أحد المحال بمنطقة الجمالية وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة جمع التحريات حول الواقعة واستكمال التحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا ، من صاحب محل، ، باكتشافه سرقة حقيبة ملابس من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بالمعاينة ،تبين وجود آثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتويات المحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، تم ضبط المتهم واعترف.