موسيماني يوضح أسباب خسارة الدوري ويؤكد: «بفعل فاعل»

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قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن هناك أسباب وقفت وراء خسارته لقب الدوري المصري في النسخة الأخيرة لصالح منافسه الزمالك، وذلك وفقًا لما نقله الإعلامي أحمد شوبير.

وأضاف: «خسرت الدوري العام بفعل فاعل، ولعبت عدد كبير من المباريات خلال أيام قليلة وهو ما تسبب في ضغط لا يتحمله الفريق».

وواصل: «لعبت عدة مباريات في الدوري الممتاز بدون خدمات المشاركين مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وفي مقدمتهم الحارس محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر».

وعبر موسيماني عن حزنه من الانتقادات الأخيرة رغم الحصول على تتويجات مستمرة كان أبرزها الفوز ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

يذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت حديث عن رحيل بيتسو موسيماني من القيادة الفنية للنادي الأهلي بسبب الخلاف حول بنود العقد المقترح الجديد.